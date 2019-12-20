Суд Франкфурта ввел запрет на деятельность в Германии сервиса Uber, отмечая, что у мобильного приложения нет соответствующей лицензии на осуществление перевозок в ФРГ, передает Politico.

Как постановил суд, Uber не может продолжать работу, так как не имеет лицензии на аренду. Приложение функционирует в ФРГ с помощью лицензированных водителей, работающих через компании по прокату автомобилей.

"С точки зрения пассажира, Uber сам предоставляет услугу и является предпринимателем в понимании Закона о пассажирских перевозках", - идет речь в решении суда.

Также в суде указали, что компания нарушила правила возврата на базу, что означает, что водители, которые завершили поездку, должны возвращаться в таксопарк.

"Uber не имеет разрешения на перевозку пассажиров в Германии, однако компания устанавливает тарифы и собирает стоимость проезда", - сказал Дитер Шленкер, представляющий истца Taxi Deutschland.

Постановление, которое вступает в силу немедленно, очень проблематично для компании, которая провела расширение на немецком рынке в семи городах, включая Франкфурт, Берлин и Мюнхен. Uber заявил, что найдет способ "обеспечить продолжение услуг в Германии".

Ранее "Страна" разобралась, как и сколько зарабатывают украинцы в Польше, таксуя на Uber.

Напомним, в июле Uber остановил работу в Австрии.