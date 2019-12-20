На одном из хакерских форумов появилась база данных с личной информацией 267 140 436 пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Компания пишет, что утечка в основном затронула жителей США. В интернете появились их полные имена, телефонные номера, а также уникальный идентификатор Facebook-аккаунта. По словам экспертов, к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама.

Comparitech отмечает, что база данных появилась в интернете 4 декабря. 12 декабря она стала доступна для скачивания на хакерском форуме. На каком именно - не уточняется.

Но с 19 декабря база данных уже была недоступна.

Напомним, что по данным СМИ, Google тайно собирает личные данные о здоровье миллионов американцев.

Также мы писали о том, что личные данные 20 миллионов пользователей Instagram выставили на продажу.