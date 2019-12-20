Сегодня утром, 20 декабря, люди в масках, которые назвались сотрудниками СБУ, вошли в здание спортклуба "5 элемент", о чем написал в своем Facebook известный столичный бизнесмен Гарик Корогодский.

"Налет СБУ (так они представились) на фитнес 5 элемент. Да, это бизнес Порошенко. Да, я не люблю П. сильно, и вы это знаете. Но - проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку, ну ладно, х... с ним. Но точно также пришли в наш офис в 15-м году. Помнится, наш Рома охранник двоих отп@здил", - написал Гарик Корогодский.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко платили миллионы за джинсу в прессе и у блогеров.

Так же мы рассказывали, что генерал Марченко вышел на свободу под залог от Петра и Марины Порошенко.