На Оболонском проспекте в Киеве ограбили прокурора
В Киеве на Оболонском проспекте ограбили прокурора. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Происшествие произошло вечером 19 декабря. Сотрудник прокуратуры возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него из рук сумку. В сумке были документы, среди которых служебное удостоверение, банковские карты и деньги на сумму около полутора тысяч гривен.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж) (по этой статье предусмотрено наказание от 4 до 6 лет лишения свободы).
Напомним, что в Киеве обворовали квартиру бизнес-партнерши жены военного прокурора Матиоса.
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