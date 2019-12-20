Несколько десятков пленных, которых Украина готовится передать на обмен с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" по различным предлогам попросили исключить их из обменных списков.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как рассказал один из них, почти сорок человек из тех, кого Киев готовит передать в Донецк и Луганск, отказываются переезжать в "республики". Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

Власти "ДНР" и "ЛНР" критикуют украинскую сторону за то, что та не осуществляет так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.

По данным второго источника, близкого к одной из "республик" Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число. "Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане, - сказал он. - Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам - он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено".

По информации издания, изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа осуществили представители Международного красного креста. Однако власти "ДНР" и "ЛНР" выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш.

"У нас есть доверие к Тони Фришу. Он, как арбитр, который подтвердит, что отказник принимал решение о выходе из обмена сам, нас устраивает", - пояснил информированный собеседник из среды сепаратистов.

Господин Фриш, сообщил один из собеседников, сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

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