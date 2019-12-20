Сегодня, 20 декабря, Национальный банк выпустил в оборот монету номиналом 5 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.

На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий. Монета номиналом 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с 2-гривневой. Ее вес - 5,2 грамма.

Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты из обращения. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.

"Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом", - уточнили в НБУ.

Фото: newcoins.bank.gov.ua

Также с 20 декабря 2019 года введены в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривень. Гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 50 гривень старого образца на обновленные банкноты.

С 25 февраля 2020 года в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривень, а с середины следующего года в обращение будут введены монеты номиналом 10 гривень.

Напомним, что в Нацбанке показали, как выглядят новые банкноты 50 и 200 гривен, которые выпустят в декабре и феврале.

Также мы писали о том ,что в НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты в 5 и 10 гривен.