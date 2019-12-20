Верховная Рада намерена рассмотреть изменения в Госбюджет на 2020 год, в частности относительно развития предпринимательства. Свое заседание Рада начнет с Часа вопросов к правительству. Об этом свидетельствует план работы Рады на 20 декабря.

Во втором чтении намерены рассмотреть законопроект, который откладывает до 1 января 2021 года создание Единой государственной информационной системы трансплантации и разблокировки реорганизации учреждений здравоохранения путем преобразования.

После этого планируют рассмотреть размеры должностных окладов работников правоохранительных и других органов государственной власти.

Народные депутаты так же рассмотрят законопроект, который предусматривает переходной период до сентября 2020 года во внедрении электронного документооборота.

Парламент рассмотрит изменения в Налоговый кодекс, в частности относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы ФОП.

Рада намерена утвердить председателя и состав Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины, а также изменения в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Кроме того, нардепы рассмотрят создание Временной следственной комиссии ВРУ для проведения расследования заключения соглашения между Минфином и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

В первом чтении парламент рассмотрит законопроект о внутреннем водном транспорте.

Рада также должна рассмотреть во втором чтении внесение изменений в закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей", а также к закону "О статусе ветеранов войны".

Напомним, что в Кабмине предлагают отменить книгу учета для ФОПов, которые не платят НДС.

Также мы писали о том, что налоговики заявили, что кассовые аппараты понадобятся даже тем ФОПам, которые не работают с наличными.