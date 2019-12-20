Вчера вчером, 19 декабря на юго-востоке Москвы, в районе Марьино, вслед за ЧП на Лубянке, произошла стрельба. Об этом сообщает РБК.

Пострадавший смог добраться до спортклуба, который находится на улице Братиславская, дом 18. Он рассказал работникам, что неизвестные ранили его, а потом скрылись.

"Сотрудники спортклуба вызвали ему скорую, он госпитализирован. На месте работали сотрудники полиции", - сказали в полиции.

Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу на улице возле фитнес-клуба на улице Братиславской. Уточняется, что в результате инцидента пострадал 29-летний мужчина, который получил ранение "с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра".

Фото: Скриншот с камер наблюдения

В результате было возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства, а также связь инцидента со стрельбой в центре Москвы.

Напомним, что дома у стрелка с Лубянки нашли четыре винтовки и пистолет.

Также мы писали о том, что стрельбу на Лубянке устроил призер из Подмосковья.