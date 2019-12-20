Сегодня, 20 декабря, в Киеве с утра прошло экстренное заседание Кабинета министров, на котором решили резко усилить меры борьбы с нелегальным игровым бизнесом.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, запрещена деятельности игорных заведений под видом лотерей. Для этого отменен приказ еще от 2002 года. "Отменить приказ Госкомитета по регуляторной политики и Минфина в части деятельности распространителей лотерей и опрееления понятия "электронная система". Нацполиции, Госфискальной службе принять меры по прекращению деятелньости распространителей лотарей, которые не отнесены к организациям не запрещенным законами Украины", - говорится в принятом распоряжении Кабмина.

Как сказал "Стране" один из участников рынка, этим распоряжением отменен документ, регламентирующий получение лицензий для лотерей. То есть сейчас получить или продлить лицензии невозможно. А так как действующих лицензий тоже нет, то легально никто работать не сможет - можно всех закрывать.

В Кабмине такой ход объясняют тем, что под видом лотерей функционирует нелегальный игорный бизнес.

"Кабмин резко после вчерашнего провала голосования закона про конец эпохи бедности для игрального бизнеса, решил бороться с игоркой. Докладывает Аваков, 152 пункта ночью были закрыты. Изъято оборудование на 46 млн грн. Аваков обещает после принятия этого распоряжения провести селекторное совещание и закрыть игорку по всей стране. Отменено постановление от 2002 года! Принятое ещё премьером Кинахом! Кто-то ещё помнит такого премьера? Оказывается, весь этот бардак можно было давно прикрыть! Только желания не было. А когда вчера не смогли поделить очень большие деньги от лоббистов игорки, глаза-то открылись. Второй вопрос повестки дня - "для служебного пользования". Обсудили в узком кругу только членов Кабмина. Заседание закрыто", - написал Алексей Гончаренко.

Фото: Telegram

Кроме этого Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

"Правительство исключило возможное распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях", - уточнил Алексей Гончаренко.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин останавливает финансирование бюджетных программ из-за провала плана по доходам.