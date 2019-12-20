Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что среди оружия были две винтовки "Сайга" и карабин "Вепрь". Кроме того, в доме нашли большой запас патронов.

Согласно имеющейся информации, при себе на Лубянке у Манюрова было взрывное устройстве, соединенное с мобильным телефоном и гранаты.

Фото: t.me/bazabazon

До этого стало известно, что человек, открывший стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке, ликвидирован. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.

Фото: oleg1a13/Twitter

Напомним, что тренер стрелка рассказал, как тот учился бить в цель в неудобной парке с капюшоном.

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