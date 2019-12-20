Полиция Италии задержала более 300 человек во время масштабной спецоперации против криминального клана Ндрангета. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"С помощью специального отдела были проведены 334 ареста в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии. Активов изъято на 15 млн. евро", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

В общей сложности 416 человек находятся под следствием по факту незаконных групп, действующих в южной провинции Вибо-Валентия и связанных с кланом Манкузо в городе Лимбади, сообщает ANSA.

Среди подозреваемых есть политики, юристы, бухгалтеры и госслужащие. Им инкриминируют преступления в составе мафиозных объединений, в том числе вымогательства, убийства и отмывание денег.

"Это самая крупная операция со времен судебного разбирательства в Палермо Макси", - сказал главный прокурор Катандзаро Никола Граттери, имея в виду знаменитую борьбу против сицилийской мафии, которая длилась с 1986 по 1992 год.

Ндрангета - это крупная итальянская организованная преступная группировка, которая базируется в Калабрии - беднейшей провинции Италии.

Напомним, что итальянка наняла мафию, чтобы разобраться с любовником-вором.

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