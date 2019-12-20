Сегодня, 20 декабря, Кабинет министров Украины экстренно собрался на внеочередное заседание. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Начинается неожиданное заседание Кабмина", - кратко написал народный депутат.

Фото: Telegram

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин останавливает финансирование бюджетных программ из-за провала плана по доходам.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время открытия Офиса противодействия рейдерству подтвердил проблемы с выполнением доходной части государственного бюджета и с финансированием ряда бюджетных программ.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в госбюджет, - это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал глава Кабмина.

Среди причин сложившейся ситуации он назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.