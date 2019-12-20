Марсоход Аэрокосмического управления США (NASA) Mars-2020 прошел тест-драйв в лаборатории реактивного движения. В космос его планируют запустить в июле-августе 2020 года. На YouTube-канале американского аэрокосмического управления появилось видео проведенных испытаний.

Отмечается, что Mars-2020 прокатился по небольшим рампам вперед-назад и сделал несколько других маневров в лаборатории реактивного движения. "Mars-2020 получил водительские права. Тест продемонстрировал готовность многих функций автономной навигации", - заявили в NASA.

Марсоход будет искать признаки микробной жизни, анализировать климат и геологию, а также собирать образцы на Красной планете. Аппарат NASA должен приземлиться в кратере Джезеро 18 февраля 2021 года.

Создатели Mars-2020 убеждают, что он сможет принимать больше самостоятельных решений, чем его предшественники, а конструкция аппарата более устойчива и надежна.

Видео: youtube.com

Напомним, что американские ученые из NASA обнаружили признаки жизни на Марсе.

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