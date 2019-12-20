Стало известно, что стрелок Евгений Манюров, который вчера, 19 декабря, устроил бойню у здания ФСБ на Лубянке занимался в стрелковом клубе ДОСААФ, расположенном на Поклонной горе.

Тренер стрелка Олег Солович, рассказал детали обучения Евгерия Манюрова и некоторых его странностях, как передает "КП".

Одно из самых первых фото убитого стрелка, которое появилось в сети

По словам тренера, Манюров занимался в клубе всего три месяца, при этом Олег Солович отметил, что будущий террорист плохо стрелял.

"Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, - уточнил Олег Солович и рассказал о некоторых странных моментах в поведении ученика.

"Общался он нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка (именно в ней Манюров отправится на Лубянку, что бы было удобнее прятать карабин - Ред.). Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобнее".

Версию о ненормальности Манюрова Олег Солович отмел сходу.

"Как это ненормальный? У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", - заявил тренер ДОСААФ.

Видео: FT_UA