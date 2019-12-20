Сегодня, 20 декабря, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко проведет переговоры в Берлине со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Центральной темой переговоров будет активизация украино-германского политического диалога, дальнейшее совместное взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего "Нормандского саммита" в Париже, энергетическая безопасность Европы, европейская и евроатлантическая интеграция Украины.

О повестке дня переговоров сообщила пресс-служба МИД Украины.

В рамках визита Вадим Пристайко так же встретится с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле, федеральным министром экономического сотрудничества и развития ГердомМюллером, а также влиятельными политиками Германии - депутатами Бундестага.

"Главная тема встреч в немецкой столице - дальнейшая поддержка Германией Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности и противодействия российской агрессии, а также практическая помощь Берлина правительству Украины в проведении системных реформ", - уточнили в пресс-службе.

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