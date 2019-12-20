В Москве по улице Большая Лубянка, где накануне вечером вспыхнула стрельба, возобновлено движение автотранспорта. Пассажирский поток с утра 20 декабря идет в нормальном режиме. Об этом сообщает московский департамент транспорта в своем Twitter.

"Городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами. Открыто движение по улице Большая Лубянка", - говорится в сообщении транспортников.

Фото: twitter.com/DtRoad

Движение по Большой Лубянке было перекрыто в четверг вечером, 19 декабря из-за стрельбы у здания ФСБ. В результате погиб один сотрудник ФСБ и один гражданский. Всего ранено пять человек, причем гражданским лицом из них является только один человек.

Инцидент у здания ФСБ России на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что мама стрелка, устроившего бойню на Лубянке, рассказала о хобби непьющего сына.