После первой и несколько эмоциональной реакции на решение Палаты представителей начать процедуру импичмента, президент США Дональд Трамп, похоже, перешел к жестким ответным шагам. Глава Белого дома заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США (как того и требует процедура - Ред.), где большинство у республиканцев.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своем официальном Twitter.

"Итак, после того, как демократы не дали мне должного судебного разбирательства в Палате представителей, ни адвокатов, ни свидетелей, ни чего-либо, они теперь хотят указать Сенату, как там проводить свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump