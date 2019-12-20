В Швеции пошел под суд один из ненавистников юной экологической активистки Греты Тунберг. 40-летний мужчина, не придумал ничего лучше, как отправлять бумажные письма с угрозами на адрес семьи Тунберг. В них он угрожал изнасиловать девочку, натравить на нее собак и расправиться с ее матерью Маленой Эрнман.

Об этом передает Katrineholms-Kuriren.

Злоумышленник отправлял письма с угрозами в марте и апреле 2019 года. Он угрожал изнасиловать девочку и натравить на нее своих питбультерьеров и, кроме этого, пристрелить ее из винтовки. Он также обещал расправиться и с ее матерью, оперной певицей, если Грета Тунберг (которую журнал Time признал человеком года - Ред.) публично не заявит, что полеты на самолетах не вредят климату.

На суде выяснилось, что именно мать девочки первой открыла и прочла письма. Она сразу передала их в полицию. Так же в ходе расследования было установлено, что угрожавший расправой мужчина располагал подробной и точной информацией о своих потенциальных жертвах.

На допросах в полиции задержанный заявил о том, что на самом деле не планировал совершать преступления, но таким способом пытался заставить Тунберг не так часто светиться в масс-медиа.

В итоге суд приговорил обвиняемого к девяти месяцам лишения свободы условно, а также к 200 часам общественных работ