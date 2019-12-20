Вчера вечером, 19 декабря, в Москве произошло из ряда вон выходящее ЧП. У здания ФСБ на Большой Лубянке вспыхнула стрельба. Два человека погибли, пятеро - ранены.

Фото стрелка с видеокамер наблюдения

Уже известно, что стрелка звали Евгений Манюров, и он ранее был бизнесменом. Его фирма оказывала консалтинговые услуги, но в 2015 году была закрыта. Мама стрелка рассказала о том, каким был Евгений Манюров и чем увлекался.

Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Видео: FT_UA

По ее словам, ее сын увлекался стрельбой. "Занимался года три-четыре, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби", - рассказала женщина.



Она добавила, что ее сын пару месяцев назад уволился из охранного предприятия.

Женщина также сообщила, что в последнее время сын был в каком-то возбужденном состоянии, но не пил и не курил.

"У него не было свободного времени - у него работа и хобби", - сказала она.