19 декабря на канале СТБ показали 17 выпуск популярного проекта "Зважені та щасливі". После непростого испытания и взвешивания в финале остались 4 человека. Рассказываем, что происходило в лагере худеющих и как прошел выпуск 19.12.19.

На проекте осталась пятерка самых стойких. Это команда коричневых Тамара и Женя, команда розовых Наташа и Павел и Людмила из команды желтых, которая осталась без пары.

Им подготовили серию сложнейших испытаний, которые требовали не только большого физического, но и психического напряжения. Участники должны были прыгнуть с парашютом. Перед этим нужно было расчистить подходы к самолетам, убрав тяжелые мешки. А затем протащить до площадки самолет весом 5 тонн. Причем Людмиле пришлось делать это в одиночку. Она сказала, что привыкла все делать одна и не разрешала себе просить помощи, однако неожиданные помощники все-таки объявились.

Все было не так гладко. Пары продемонстрировали разную тактику. У розовых не обошлось без ссор, но Наталья сказала, что это лучше, чем копить недовольство друг другом. Коричневые же похвастались тем, что не ссорятся, поскольку это проявление уважения.

В разгар перегона самолетов внезапно налетел ураган, который буквально сносил летательные аппараты, так что съемки пришлось прервать.

Перед прыжком выяснилось, что высота - один из самых сильных страхов Жени и Людмилы, но чтобы получить бонусы на взвешивании нужно было бороться до конца.

На предпоследней неделе участники подошли к тренировкам с огромным рвением, доведя их до 19 в неделю. И результаты были потрясающие. Каждый сбросил по 6-8 кило.

Однако после взвешивания, с учетом достижений на конкурсе, стало ясно, что выбывает Людмила Чаднова.

Фото: Людмиле Чаднова

Ей 33 года, она из Кривого Рога. Стартовый вес 144 кг, на 17 неделе она весила уже 93 кг, то есть похудела на 51 кг. Людмила частный предприниматель. У нее несколько продуктовых магазинов, она занимается благотворительностью, живет с мамой в доме, который построила сама.

Смотреть Зважені та щасливі от 19.12.19 можно на сайте канала СТБ. На ютуб 17 выпуск появится 21 декабря.