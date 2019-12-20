Зважені та щасливі 2019. Как прошел выпуск 19.12.19
Зважені та щасливі 2019. Как прошел выпуск 19.12.19

19 декабря на канале СТБ показали 17 выпуск популярного проекта "Зважені та щасливі". После непростого испытания и взвешивания в финале остались 4 человека. Рассказываем, что происходило в лагере худеющих и как прошел выпуск 19.12.19.

На проекте осталась пятерка самых стойких. Это команда коричневых Тамара и Женя, команда розовых Наташа и Павел и Людмила из команды желтых, которая осталась без пары.

Им подготовили серию сложнейших испытаний, которые требовали не только большого физического, но и психического напряжения. Участники должны были прыгнуть с парашютом. Перед этим нужно было расчистить подходы к самолетам, убрав тяжелые мешки. А затем протащить до площадки самолет весом 5 тонн. Причем Людмиле пришлось делать это в одиночку. Она сказала, что привыкла все делать одна и не разрешала себе просить помощи, однако неожиданные помощники все-таки объявились.

Все было не так гладко. Пары продемонстрировали разную тактику. У розовых не обошлось без ссор, но Наталья сказала, что это лучше, чем копить недовольство друг другом. Коричневые же похвастались тем, что не ссорятся, поскольку это проявление уважения.

В разгар перегона самолетов внезапно налетел ураган, который буквально сносил летательные аппараты, так что съемки пришлось прервать.

Перед прыжком выяснилось, что высота - один из самых сильных страхов Жени и Людмилы, но чтобы получить бонусы на взвешивании нужно было бороться до конца.

На предпоследней неделе участники подошли к тренировкам с огромным рвением, доведя их до 19 в неделю. И результаты были потрясающие. Каждый сбросил по 6-8 кило.

Однако после взвешивания, с учетом достижений на конкурсе, стало ясно, что выбывает Людмила Чаднова.

Фото: Людмиле Чаднова

Ей 33 года, она из Кривого Рога. Стартовый вес 144 кг, на 17 неделе она весила уже 93 кг, то есть похудела на 51 кг. Людмила частный предприниматель. У нее несколько продуктовых магазинов, она занимается благотворительностью, живет с мамой в доме, который построила сама.

Смотреть Зважені та щасливі от 19.12.19 можно на сайте канала СТБ. На ютуб 17 выпуск появится 21 декабря.

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