Взлет рейтинга: что нужно понять Зеленскому

К концу года на электоральном поле произошло невероятное событие: рейтинг поддержки президента пошел в рост. Причем не на "статистические" 1-2%, а сразу на 9 – с 53 до 62%. И это при том, что он еще не просел до дна.

Искать объяснение парадоксу не нужно: сама группа "Рейтинг", делавшая опрос, посвятила его теме парижского саммита "Нормандской четверки", а потому очевидно, что неожиданный рост рейтинга поддержки Владимира Зеленского произошел из-за того, что он встретился с лидерами "четверки". И прежде всего – с Владимиром Путиным (поскольку с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном он уже встречался раньше, но подобного эффекта не было).

Это не значит, что 62% одобряющих деятельность Зеленского любят Путина. Это значит, что, во-первых, они хотят мира, во-вторых, они видят перспективы для мира в личных переговорах президентов Украины и России.

А значит, Зеленскому нужно понять: его электорат может простить многое, но не отсутствие выполнения обещаний по миру. Парижская встреча прошла на фоне шума вокруг рынка земли и получения платежек с высокими счетами за отопление. Но даже эти, действительно важные для избирателей темы, не помешали почти двум третям украинцев высказать поддержку власти.

При этом пока – авансовую поддержку. Поскольку все понимают, что реального результата парижская встреча не дала. Она была важна уже тем, что состоялась, но от следующей встречи будут уже ждать результата. И потому не получится разводить войска от линии разграничения 6-8 лет, как видит это сам Зеленский. Ожидания мира до 2025 года украинцы не выдержат.

Открытые списки: что приняли в Избирательном кодексе

Верховная Рада 330 голосами поддержала проект Избирательного кодекса с правками, предложенными Зеленским. Прошлый созыв уже голосовал за этот кодекс, но президент его заветировал и предложил исправленный вариант. Впрочем, правки от Банковой оказались не такими уж и принципиальными, так что суть закона осталась неизменной.

Отныне все выборы в стране (естественно, кроме президентских, а также кроме местных 2020 года) должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Правда, от пропорциональной системы в законе остались только две нормы – отсутствие возможности баллотироваться беспартийным кандидатам и 5%-й проходной барьер для партий. И еще возможность для лидера партии пройти в парламент напрямую через общеукраинский список.

Остальным кандидатам, которые попадут в региональный список, нужно будет вести предвыборную кампанию фактически в ранге мажоритарщика. С той лишь разницей, что победа в регионе не обязательно гарантирует прохождение в парламент (к примеру, если партия не возьмет 5%), а поражение не обязательно будет означать, что кандидат останется без мандата.

Своеобразный симбиоз пропорциональной системы с мажоритарной неизбежно ведет к сращиванию центральных партийных элит с местными. Они просто не смогут друг без друга: местным элитам нужна солидная партийная крыша, а центральным партийным элитам – свои люди на местах, которые будут обеспечивать победу партии в регионах.

В принципе, такая система может способствовать формированию мощных общеукраинских партий. Однако это будут не идеологические партии, а компромиссные – поскольку интересы центра и регионов не совпадают и могут быть построены только на договорняках.

Тихий секвестр: кто виноват, что в бюджете нет денег

В Украине официально объявлен бюджетный кризис. Министр финансов Оксана Маркарова объявила, что госбюджет не выполняется, а потому в декабре будут гарантированно профинансированы только защищенные статьи расходов – зарплаты и пенсии. А все незащищенные проанализируют на предмет того, стоит давать на них деньги или нет.

По большому счету, это катастрофа. В нормальных странах в таких ситуациях собирают парламент, правительство представляет проект секвестра бюджета, оппозиция устраивает протестные акции и выводит людей на улицы. У нас же – министр буднично сообщает в "Фейсбуке", что денег нет – и все.

Справедливости ради надо отметить, что все это – не ноу-хау правительства Алексея Гончарука. Еще при его предшественнике Владимире Гройсмане была заведена практика невыполнение доходной части бюджета компенсировать нефинансированием различных расходных статей. Впрочем, преемственность этой политики обеспечивается тем, что министром финансов в обоих правительствах является Маркарова, которая, видимо, и является инициатором политики тихого секвестра.

Интересно, что первой причиной недовыполнения бюджета министр финансов называет кризис сборов по таможне, обусловленный укреплением курса гривны по отношению к доллару. Но само укрепление обусловлено тем, что Маркарова уже 11 месяцев раскручивает пирамиду продажи облигаций внутреннего госзайма, привлекая в нее спекулятивный иностранный капитал. Так что, по сути, министр финансов жалуется сама на себя.

Зачем Путин вспомнил об "исконно русских землях" в Украине

В России вчера главной темой была ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. В Украине она не была главной, но тоже значимой – вплоть до того, что транслировалась на "1+1". И это, кстати, является очевидным сигналом того, что ситуация в Украине все-таки меняется.

Интерес украинских каналов к пресс-конференции был не напрасным: впервые за последние несколько лет наша страна была одной из ведущих тем для президента России. Что объяснимо – ведь и активный диалог между двумя странами возобновился после трехлетнего перерыва. Правда, оптимизма в этих заявлениях было уже немного.

Путин высказал легкое разочарование парижской встречей "Нормандской четверки" и о следующей встрече высказался как о совсем необязательной. Он пару раз упомянул о том, что украинская власть должна идти на прямой диалог с Донбассом и что Петр Порошенко уже фактически признал руководство "республик" еще в 2015 году.

Однако самым настораживающим был внешне малозначимый экскурс в историю – напоминание о том, что восток и юг Украины являются "исконно русскими территориями" и что в составе Украины они оказались лишь по инициативе вождя большевиков Ленина.

Хотя российский президент и не называл слова "Новороссия", очевидно, что это намек на то, что проект окончательно не заморожен и что он может стать актуальным, если в Украине не будет установлен мир на основании Минских соглашений. В стабильной Украине – со стабильной властью и стабильной экономикой – такой проект, безусловно, не будет иметь шансов. Но история показывает, что стабильность у нас длительной не бывает.

Импичмент Трампа начался. И закончился?

Периодически лихорадит даже Америку. Вчера Штаты как раз вступили в период такой лихорадки: нижняя палата Конгресса провела результативное голосование по импичменту для президента Дональда Трампа. Голосовали только представители Демократической партии, но она составляет в Палате представителей большинство, так что и ее голосов хватило.

Демократы добились своего. Они все три года президентства Трампа искали повод, чтобы объявить ему импичмент, и наконец нашли его. Другое дело, что голосование в Палате представителей станет последней результативной фазой импичмента. Впереди – голосование в Сенате, где нужно собрать две трети голосов, но где у демократов нет даже половины. Так что в верхней палате Конгресса импичмент благополучно увянет.

А потому актуальным останется только вопрос о том, как скажется вся эта процедура на итогах президентских выборов-2020. Демократы, естественно, рассчитывают, что даже половинчатый импичмент ударит по авторитету Трампа, в результате чего действующий президент проиграет выборы любому кандидату от их партии.

В реальности же происходит ситуация, напоминающая ситуацию сентября 2016 года. Тогда почти все СМИ тоже открыто выступали против Трампа и по всем опросам тоже побеждала Хиллари Клинтон, но потом оказалось, что картина опросов искажена тем, что голоса Среднего Запада и Юга учитываются непропорционально. И в результате итоги выборов оказались совсем иными, чем итоги опросов.

Вполне вероятно, что Средний Запад и Юг опять не учитывают в должной мере. При этом процедура импичмента по явно политическим причинам может мобилизовать не только противников Трампа, но и его сторонников. Так что как бы демократы в итоге не кусали локти из-за того, что сами затеяли.