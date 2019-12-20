Власти так называемой "Луганской народной республики" намерены возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, прерванное в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этих планах рассказал глава "ЛНР" Леонид Пасечник во время приема жителей в городе Брянке.

"Безусловно, в планах это все есть. Мало того что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера… Поезд Луганск - Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет", - пообещал Пасечник.

Он добавил, что пока о конкретной дате запуска поездов говорить рано, поскольку многие участки железной дороги разрушены. К тому же пути давно не ремонтировались, поэтому перед запуском их необходимо восстановить.



В октябре "Страна" цитировала заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что может быть восстановлено железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса.

А летом в Украине заговорили о восстановлении авиасообщения с Россией. Однако глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сказал, что "надо иметь какой-то суицидальный настрой", чтобы сейчас предлагать возобновление авиасообщения.