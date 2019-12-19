Стала известна личность стрелка на Лубянке в Москве. По предварительным данным, огонь у здания ФСБ открыл 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Канал также опубликовал фото убитого.

Как пишет Рен.тв, в прошлом это предприниматель из Подольска. Его фирма консультировала в области коммерческой деятельности, но была ликвидирована в 2015 году. По предварительным данным, Манюров увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях.

Напомним, что в результате стрельбы у здания ФСБ 19 декабря был убит сотрудник спецслужб, а также, открывший огонь мужчина. Ранены пять человек, в том числе один гражданский. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).