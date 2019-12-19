Апелляционный суд Киева рассмотрит 20 декабря апелляционную жалобу на меру пресечения от подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом в Facebook сообщил адвокат подозреваемой Владислав Добош.

"Завтра 20.12.2019 в 10:45! Апелляционный суд города Киева (Соломенская, 2а). Апелляция по Юлии Кузьменко", - написал он.

В комментариях адвокат сообщил, что в судейскую коллегию войдут судьи Юрий Слива, Татьяна Фрич и Владимир Мельник.

Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие по делу убийства Шеремета подозревает пять человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

Суд избрал меру пресечения: Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко в виде содержания под стражей без определения залога.