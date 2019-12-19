Россия и Украина на переговорах в Берлине 19 декабря с участием Еврокомиссии достигли принципиального соглашения по поводу заключения контракта на транзит газа через украинскую территорию. Его подробности приводит немецкое агентство DPA.

По данным агентства, на встрече в Берлине Россия и Украина достигли принципиального соглашения по сроку будущего договора, а также по объемам газа, который будет поставляться в Европу транзитом через украинскую территорию.

Между тем заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам многочасовых переговоров между представителями двух стран в Берлине заявил, что достигнутые на встрече принципиальные договоренности будут обсуждаться 20 декабря в Москве и Киеве.

Он также назвал итоги переговоров в Берлине позитивными новостями для Европы, России и Украины.

Ранее "Страна" писала, что в Министерстве энергетики Украины сообщили о подписании протокола переговоров, который послужит основой для контракта.

Между тем еще два дня назад глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предрекал большую вероятность прекращения транзита газа через Украину с нового года.