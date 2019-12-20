В четверг, 19 декабря, в Москве произошла перестрелка. Случилось это на Лубянке, возле головного офиса ФСБ.

Стрелял не иностранец и не мигрант - а житель Московской области Евгений Манюров. Его ликвидировали спецслужбы во время спецоперации.

"Страна" разбиралась, что это за человек и как он атаковал "контору" на Лубянке в день российской контрразведки.

Стрельба на Лубянке. Как это было

Вчера в российской столице проходила большая пресс-конференция Владимира Путина. Она завершилась около 16:30 по московскому времени.

Менее чем через два часа, в 18:10, стали поступать сведения о неспокойной обстановке на Лубянке, к которой примыкает главная туристическая улица Москвы - Никольская.

Прохожие бежали и пытались спрятаться, услышав многочисленные автоматные очереди.

По первым данным, трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке двое нападавших были убиты, а один выбежал на улицу, где продолжил стрелять.

Видео стрельбы на Лубянке

Позже информация была обновлена. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что нападавший действовал в одиночку, в приемную не врывался, и был ликвидирован.

Как сообщают телеграм-каналы, на его оружии была такая вот странная рукоятка:

Появилось и видео того, как застрелили террориста.



По данными СМИ, преступник орудовал около часа. За это время он успел убить сотрудника ФСБ. Еще трое силовиков ранил, двоих из которых - тяжело, пули попали им в голову. Также госпитализирован случавший прохожий. Он получил касательные ранения ног.

Лубянская площадь, примыкающая к зданию ФСБ, была полностью перекрыта и оцеплена. Она была заполонена каретами скорых, пожарными авто, саперами, бронированными машина Росгвардии, полицейскими патрулями, автозаками.

Оцепление на Лубянке. Фото: РБК

Оцепление на Лубянке. Фото: РБК

Авто МВД на Лубянке. Фото: Reuters

В головном офисе ФСБ был введен план "Крепость", он означает запрет на вход и выход. Силовики долго не выпускали горожан и из кафе, располагавшихся тут же - в целях их безопасности.

По данным российских СМИ, во всех отделениях ФСБ и МВД в крупных городах был усилен пропускной режим, он начал осуществляться по паролю.

До поздней ночи на месте происшествия проводились оперативные и следственные действия.

Кто напал на ФСБ?

По информации РЕН ТВ, нападавший - предприниматель из Подольска Московской области.

39-летний Евгений Фатихович Манюров занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. По образованию был юристом.

Мужчина хорошо стрелял, участвовал в соревнованиях и занимался собственным образованием уже во взрослом возрасте, например, ходил на курсы в ВШЭ (Высшая школа экономики).

Его мать заявила "Комсомольской правде", что мужчина не служил в армии. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Стрельбой занимался на протяжении 3-4 лет.

Правда, тренеры ДОСААФ, куда ходил Манюров, говорили, что занимался он у них 3-4 месяца, а не года, и стрелял посредственно.

По информации "КП", лубянский стрелок давно не работал. Издание приводит слова его матери, которая говорит, что сын в последнее время общался "с какими-то арабами".

"В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - сообщила она.

Отец Манюрова Фатих заявил, что после развода с женой, в 1981 году, общался с сыном редко. Сын рассказывал ему, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов, сообщает телеграм-канал "112".

По месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.

Никаких следов в соцсетях у Евгения Манюрова на данный момент обнаружить не удалось.

Версия перестрелки на Лубянке

Официально никаких версий обнародовано не было, а неофициально - была, но всего одна.

Два издания - Ведомости и Reuters - сообщили, что действия нападавшего координировались лицами, связанными с террористическими ячейками. Так они хотели устроить провокацию во время выступления Владимира Путина на праздновании Дня ФСБ в Кремле. И чтобы эта стрельба совпала с его речью перед чекистами.

Президент России в разгар стрельбы действительно был на праздничном концерте в Кремле, который был посвящен Дню работников органов безопасности.

Кремлевский дворец находится он Лубянке в 2,5 километрах. Там собралось все силовое руководство России, включая именитых генералов.

Произошедшее 19 декабря на Лубянке не было квалифицировано как теракт, хотя слухи, что это произойдет, изначально муссировались. Также не был приостановлен концерт ко Дню ФСБ.

То, что Манюров общался с некими арабами, теоретически, может указывать на то, что он имел связь с исламскими террористами. Хотя, это, безусловно, пока предположение.