Лоббисты пересмотра акцизов на автомобильное и авиатопливо, а это, прежде всего, подконтрольная олигарху Игорь Коломойскому компания "Укртатнафта" пошли в новое наступление.

На официальном сайте компании появилось сразу два открытых письма. Одно адресовано авиаперевозчику "Роза ветров" (этот актив также входит в орбиту Коломойского), другое - премьер-министру Алексею Гончаруку.

"Розе ветров" поставлен своего рода ультиматум - у компании требуют предоплату акциза на керосин в 10-кратном объеме (а это около 200 евро за тонну) до 31 декабря этого года, "исходя из объемов заправки на ближайшие 15 дней. Если денег не будет - "Укртатнафта" прекрати заправлять самолеты "Розы ветров", - говорится в письме.

Необходимость в такой предоплате возникла, якобы, из-за того, что 18 декабря парламент утвердил законопроект №2317, но не учел в нем изменений по акцизам на авиатопливо. То есть, для обеспечения налоговых векселей компания должна уплачивать акциз авансом и в 10-кратном размере. А это - оттягивает значительные оборотные средства.

Следом "Укртатнафта" написала письмо Гончаруку, в котором повторила уже высказанное "Розе ветров", разве что без требования о предоплате. Также премьера попросили разобраться "с целью предупреждения дестабилизирующих ситуаций и срыва расписания рейсов".

Из письма Гончаруку следует, что теперь "Укртатнафта" будет требовать такую предоплату по акцизу со всех авиаперевозчиков.

Напомним, что "Укртатнафту" называли главным лоббистом проекта №2317 (подробнее об этой истории можно прочитать здесь).

В документе предлагалось сразу несколько нововведений. Самые значительные касались именно акцизов. Изначально предлагалось увеличить акциз на автомобильный газ в 2,5 раза (с 52 евро до 136 евро за тонну) и снизить на 20% на бензин (с 213 евро до 170 евро).

Позже появилась правка нардепа "Слуги народа" и экс-журналиста канала Коломойского "1+1" Ольги Василевской-Смаглюк. Она предлагала вообще уравнять акцизы на все автомобильное топливо и установить их на уроне 139,5 евро за тонну.

Но эти предложения кардинально не понравились газовщикам, которые начали пугать украинцев подорожанием сжиженного газа на 5 гривен за литр и писать письма Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Но пока рынок гадал по новым ценникам на автомобильное топливо, в законопроекте появилось еще и несколько норм по керосину.

В частности, предлагалось отменить необходимость платить акциз с повышающим коэффициентом 10 для отечественных производителей реактивного топлива (он у нас один - "Укртатнафта"). Также "отечественному производителю прописывали возможность отпускать сопливо без налогового векселя, а на основании заявки на пополнение объема остатка горючего, зарегистрированной в системе электронного администрирования.

Но в итоге закон приняли вообще без правок по акцизам. На что "Укртатнафта" тут же выдала критический пресс-релиз, в котором говорится, что ставки акциза на аве виды топлива должны быть одинаковыми. Это, якобы, приведет к удешевлению бензина на 3 гривен за литр, установлению "справедливой цены на газ" и позволит бюджету дополнительно заработать 2,6 млрд гривен.

Впрочем, акцизы по керосину беспокоят "Укртатнафту" куда больше. Норма о 10-кратном "штрафном" акцизе на реактивное топливо появилась в прошлом году. Платить так много обязаны не все, а лишь те, кто не может подтвердить целевое назначение топлива. Это требование ввели после того, как в Украине начали массово бодяжить дизель, добавляя в него дешевый керосин.

Но, если импортерам подтвердить такое целевое назначение не составляет особо труда, так как топливо у них покупают преимущественно аэропорты - на заправку самолетов, то с "Укртатнафтой" сложнее: она отпускает керосин оптовикам, а на какие цели они его потом пускают - никто не знает. Кроме того, нужно оформлять налоговый вексель и платить акциз из расчета штрафная ставка минус обычная (210 евро минус 21 евро, то есть, 189 евро/тонна), а излишне уплаченная сумма возвращается только в случае подтверждения целевого назначения.

В итоге "Укртатнафта" начала проигрывать конкуренцию импортерам.

Правку о керосине в проект №2317 вносили несколько раз. Так, первое чтение она прошла. Но ко второму депутат Олег Матуся из "Слуги народа" подал поправку о снятии этой нормы и профильный комитет его поддержал. А уже во время рассмотрения проекта во втором чтении протянуть выгодную "Укртатнафте" норму попытались еще раз - соответствующую правку вносил депутат Тарас Батенко. На что Матусяк отреагировал своей правкой, а Батенко снова попытался ее отбить. Но в итоговую версию закона льготы по керосину для Коломойского так и не попали.

По информации "Страны", "Укртатнафта" будет пытаться решить проблему за счет нового законопроекта или внесения изменений по акцизам на реактивное топливо в другие проекты (скажем, №1210).

Не исключено, что для того, чтобы пролоббировать эту норму "Укртатнафта" и пытается сейчас шантажировать Кабмин.

Интересно, что в качестве потенциальной жертвы выбрана компания того же Коломойского - "Роза ветров". При этом МАУ, очевидно, пока решили не трогать, так как она генерирует куда больший пассажиропоток, чем "Роза ветров".