Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия хочет провести в Верховной Раде голосование за позволение торговать в парламентском буфете спиртными напитками. Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата той же фракции Александра Качуры "Правда Качури".

Владелец канала приводит скриншот из мессенджера (судя по оформлению, это WhatsApp) с сообщением от Арахамии, в котором тот дает указание как и за что голосовать.

"Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановы ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", - сказано в сообщении.

Качура отметил с иронией, что перед Новым годом нардепам предлагают закрыть чрезвычайно важный для жизни Украины вопрос.

Скриншот: Telegram/ Правда Качури

Вчера "Страна" сообщала, что протестующие под Радой против продажи земли задержали Арахамию возле здания парламента.

А летом мы приводили меню в буфете Рады.