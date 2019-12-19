Современные технологии открывают возможности заработка на разных платфомах и сферах.

Американский журнал Forbes опубликовал традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров, ведущих свои каналы в YouTube.

1 место — Райан Каджи

Восьмилетний мальчик Райан, родители которого ведут несколько каналов, уже второй год подряд становится самым богатым блогером. На его канале выкладываются ролики с реакцией Райана на покупку новых игрушек, их распаковку, то, как Райан играет в разные игры с семьей и друзьями и прочее. На эти каналы подписаны почти 23 млн пользователей, а доход Райана за последний год Forbes оценил в $26 млн. Как отмечает источник, с Райаном сотрудничают торговые сети Walmart и Target, телеканал Nickelodeon и стриминговый сервис Hulu.

2 место — Dude Perfect

Dude Perfect — это канал о спортивных трюках. У него 47,7 млн подписчиков и он заработал $20 млн за год. Каналом занимаются пятеро 30-летних друзей: Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони. Они занимаются спортом, выполняют трюки и бьют рекорды Гиннесса. Их видео, такие как Bowling Trick Shots и Bubble Wrap Battle, помогли им выиграть телевизионный контракт The Dude Perfect Show, который выходит на Nickelodeon.

3 место — Анастасия Радзинская

Анастасия — шестилетняя уроженка Краснодара, которая с 2018 года живет в США (город Бока-Ратон, штат Флорида). У Радзинской семь каналов, на которые в общей сложности подписаны 107 млн пользователей. Самые популярные среди них — Like Nastya Vlog (42,3 млн подписчиков) и Like Nastya (15,2 млн подписчиков). Ролики с участием девочки посмотрели 42 млрд раз, а ее доход составил $18 млн.

4 место — Rhett and Link

Авторы канала Ретт Маклафлин и Линк Нил — ведущие одного из самых популярных ежедневных шоу YouTube под названием Good Mythical Morning. В нем они едят такие продукты, как пироги со вкусом читос, и поют с разными звездами. Сейчас у них четыре канала, подкаст, две книги и в начале этого года они приобрели многоканальную сеть Smosh за $10 млн. На основном канале у них 4,56 млн подписчиков, они зарабатывают $17,5 млн в год.

5 место — Джеффри Стар

Автор канала Джеффри Стар сперва попытал счастья на MySpace как музыкант, но потом перешел на YouTube, где нашел уроки по макияжу. Теперь он использует свой канал, чтобы рекламировать собственную линию косметики, которая, по его словам, приносит кругленькую сумму благодаря его популярным помадам и палитре теней для век. У Джеффри 16,8 млн подписчиков и заработок в $17 млн за год.

6 место — Preston

Блогер Престон Арсемент начал играть в Call of Duty и быстро стал настолько популярным, что начал публиковать дружеские розыгрыши в дополнение к своему игровому контенту. За пределами YouTube его крупнейшими источниками дохода являются серверы Minecraft, на которых он работает семь раз в год. У Престона 10,9 млн подписчиков, он зарабатывает $14 млн в год.

7 место — PewDiePie

Самый популярный блогер на YouТube Феликс Чельберг оказался только на 7 месте, хотя раньше занимал первое. На своем канале Чельберг в основном показывает прохождение различных видеоигр. Сначала видео сопровождались его закадровым голосом, а с марта 2011 года большинство роликов PewDiePie содержат запись с его видеокамеры. Однако в этом месяце он объявил, что берет отпуск от YouTube. Сейчас у Феликса 102 млн подписчиков, он зарабатывает $13 млн в год.

8 место — Markiplier

Марк Эдвард Фишбах создал канал в 2012 году и снимал ролики по видеоиграм. В 2014 году канал Марка попал в онлайн-журнал New Media Rockstars, в котором был на 61 месте в топ-100 YouTube-каналов, а уже в 2015 он занял 6 место в списке 20 самых влиятельных знаменитостей среди подростков в США. Сейчас у его канала 24,6 млн подписчиков, он зарабатывает $13 млн в год.

9 место — DanTDM

Ден Мидлтон — британский геймер, специализируется на Minecraft и Fortnite и уже давно является одним из самых популярных блогеров на YouTube. У него мировая аудитория, и он отправляется в тур с поклонниками по всему миру. На него подписано 22,2 млн человек, а заработок составляет $12 млн в год.

10 место — VanossGaming

Эван Фонг, известный в интернете как VanossGaming, набрал более 1,5 млрд просмотров за последний год. Он, как и большинство из топа, геймер, часто снимает ролики по играм Grand Theft Auto V и Minecraft. У него 24,8 млн подписчиков, а зарабатывает Эван $11,5 млн в год.

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