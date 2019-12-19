Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подвел итоги трехсторонних переговоров в Берлине по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом и выразил убеждение, что скоро будет подписан контракт на транзит газа, сообщает РИА Новости.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования. И надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал российский чиновник.

Почти в тех же словах об итогах встречи рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Как писала "Страна", ранее о том, что Украина, Россия и Европейская комиссия достигли на переговорах в Берлине принципиального соглашения по газу, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

О том, что 19 декабря состоится новый раунд обсуждений транзита в Берлине, стало известно сегодня утром.