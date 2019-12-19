Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в четверг в результате стрельбы в центре Москвы.

Об сообщили журналистам в ФСБ, передает ТАСС.

"Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы", - сказали в спецслужбе. ​​​​​

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ, открывший огонь в районе Лубянке был нейтрализован. Из-за инцидента в районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили маршруты следования.

Кроме того, Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка".

Позднее в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы были ранены пять человек.

Позже СМИ назвали первые версии стрельбы у здания ФСБ в Москве.

Также мы публиковали видео стрельбы на Лубянке.