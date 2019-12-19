Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Украина, Россия и Еврокомиссия по результатам прошедших 19 декабря в Берлине переговоров подготовили протокол, который приближает подписание транзитного контракта. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Оржель похвалил участников переговоров за труд.

"Мы хорошо сегодня поработали, мы очень качественно отработали окончательный протокол решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров", - сказал министр.

По словам чиновника, наработки должны быть еще согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - оптимистично заявил Оржель.

Ранее "Страна" цитировала слова вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что Украина, РФ и Европейская комиссия достигли на переговорах в Берлине принципиального соглашения по газу.

Между тем два дня назад глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предрекал большую вероятность прекращения транзита газа через Украину с нового года.