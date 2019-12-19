В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские издания.

По их информации, Цотнэ Гамсахурдия ранен и доставлен в больницу. О деталях произошедшего и состоянии Гамсахурдия-младшего пока не сообщается. В МВД Грузии подтвердили эту информацию журналистам.

В частности, в ведомстве сделали короткий комментарий о том, что по факту начато расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства). Позднее грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что состояние сына первого президента Грузии тяжелое.

По данным телекомпании, которая ссылается на врачей одной из тбилисских клиник, куда был доставлен Гамсахурдия, ему проводят сложную операцию, он получил несколько проникающих ранений, предположительно холодным оружием в область груди.

Между тем, старший брат Гамсахурдия Константин рассказал журналистам, что на данном этапе воздержится называть какие-либо версии произошедшего.

"По предварительным данным, как мне сказали, это был острый предмет. Ранение достаточно опасное", - сказал он.

Как рассказали журналистам очевидцы произошедшего, перед тем, как Гамсахурдия был ранен, на улице началась драка.

По их словам, когда прохожие подбежали к раненому Гамсахурдия, нападавшие уже скрылись. Они также рассказали, что у него была пробита голова, и было ранение в области шеи.

Представитель общественного движения "Лело" Кетеван Энукидзе в свою очередь рассказала журналистам, что ранее она слышала от самого Гамсахурдия, что он опасается за свою жизнь.

"В прошлом году в декабре Цотнэ мне сказал, что знаю точно, что моя ликвидация, возможно, входит в чьи-то планы, и точно знаю, что меня из-за этого убьют", - сказала она, выразив предположение, что, возможно, опасения Гамсахурдия были связаны с его попытками добиться доведения до конца расследования смерти его отца.

Напомним, первый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдия умер 31 декабря 1993 года при невыясненных до конца обстоятельствах. Он долгое время находился в изгнании и скрывался в горной местности от разыскивавших его противников.

Тело 54-летнего экс-президента было найдено в селе Дзвели Хибула, что Хобском районе Грузии. Причиной смерти называли как самоубийство, так и убийство. Споры идут до сих пор.

Как сообщала "Страна", Зеленский и Гахария подписали положение о грузинско-украинском Стратегическом совете.

Еще мы писали, как в начале месяца под Киевом расстреляли бизнесмена из Грузии.