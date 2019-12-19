Цены на нефть немного усилили рост на торгах в четверг. Cтоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $66,52 за баррель, что на $0,35 (0,53%) выше уровня предыдущей сессии.

Об этом информирует "Интерфакс".

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,17 (0,28%) - до $61,1 за баррель. Срок действия январского контракта истекает в четверг. Более активные февральские фьючерсы на WTI выросли в цене на $0,16 (0,26%) - до $61,01 за баррель.

С начала декабря как Brent, так и WTI, подорожали примерно на 10% на фоне решения ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также согласования условий промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.

Эксперты, однако, предупреждают, что "длинные" позиции по нефти, открытые биржевыми спекулянтами, возможно, являются слишком крупными, и небольшой разворот рынка способен спровоцировать цепную реакцию и усилить падение цен.

"В отсутствии четких макроэкономических катализаторов в течение традиционно спокойного праздничного сезона, нефтяной рынок может оказаться особенно чувствительным к потоку новостей", - говорит аналитик AxiTrader Стивен Иннес. "Таким образом, в данный момент ралли на нефтяном рынке затухает, поскольку трейдеры проявляют осторожность, стремясь снять с себя чрезмерные риски и зафиксировать прибыль", - цитирует эксперта MarketWatch.