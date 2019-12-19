Телеведущий, бывший руководитель "Громадського ТВ", Роман Скрыпин заявил, что убитый три года назад Павел Шеремет работал на спецслужбы РФ, поскольку был российским журналистом. "Разоблачение" Скрыпин сделал во время интервью телепроекту информагентства Guildhall "Вечерний тепловизор".

По убеждению Скрыпина, до приезда в Украину Шеремет работал на российском ТВ, где все, по мнению Скрыпина, сплошные агенты ФСБ.

"Павел Шеремет перед тем, как оказаться в Украине, работал в структурах российских медиа. В российских медиа нельзя работать, получить разрешение, это всем уже должно быть понятно, после того, как началась война, что в российских медиа работать и не быть агентом, сотрудником спецслужб просто невозможно", - сказал Скрыпин.

Смотрите запись с 1:00. Видео: YouTube/ Guildhall

Скрыпин перечислил якобы "доказательства" своей версии. Во-первых, в РФ Шеремет работал на "Общественном телевидении", ОТР, "и он продолжил эту деятельность после Майдана". Во-вторых, в 2013 году Шеремет в интервью "вдохновенно рассказывал о перспективах таможенного союза и ЕврАзЭС".

Затем Скрыпин жестко выссказался относительно руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, гражданским мужем которой был Павел Шеремет.

"Алена Притула вообще очень плохо говорит на украинском. Я уверен, что для нее Украина как страна и перспективный проект жизни не соприкасаются. Поэтому они сошлись... Он ехал на ее машине. Жили они в одной квартире. Дальше вы можете додумать себе все, что угодно", - умозаключил Скрыпин.

Затем он еще раз повторил, что Шеремет сотрудничал со спецслужбами.

"Если Павел работал на российские спецслужбы, ФСБ, в частности, и был с ними связан, то это – агент ФСБ в Украине. Действующий", – сказал журналист.

Ранее "Страна" рассказывала, как полиция вышла на предполагаемых убийц Шеремета. Также мы писали, что у одного из подозреваемых при обыске нашли половину мины, которой могли взорвать журналиста.