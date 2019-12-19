Гендиректором 1+1 медиа, вместо ушедшего в нардепы Александра Ткаченко, стал Ярослав Пахольчук. А наблюдательный совет "ТРК Студия 1+1" возглавил олигарх Игорь Коломойский, как главный акционер группы. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ярослав Пахольчук - входит в состав членов правления 1+1 медиа. До этого он занимал должность исполнительного и директора направления платного телевидения на 1+1. Платное телевидение - бизнес-единица медиахолдинга со своими целями, задачами и управленческой командой.

Фото: Ярослав Пахольчук

У Пахольчука есть диплом бакалавра экономической кибернетики и магистра информационного менеджмента. Он занимался консультациями по продвижению ERP систем. Работал в компании Эрнст&Янг, где отвечал за проекты, связанные с формированием, трансформацией и аудитом финансовой отчетности. А также в Central European Media Enterprises Group (СМЕ), где стал заместителем финансового директора.

В медиагруппе 1+1 Пахольчук с 2010 года.

Напомним, что с 19 августа генеральным директором ООО ТРК "Студия 1+1" был назначен Вячеслав Миенко. Александр Ткаченко (фракция Слуга народа") остался почетным президентом "1 + 1 медиа".