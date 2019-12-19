Украина, Россия и Европейская комиссия достигли на переговорах в Берлине принципиального соглашения по газу, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Соглашение достигнуто по всем элементам, но пока не подписано. В пятницу оно будет обсуждаться в Москве и Киеве, где будет финализировано, добавил он.

Накануне Еврокомиссия сообщила, что очередная трехсторонняя министерская встреча по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и ЕК будет решать вопросы длительности контракта, объема поставок, тарифов, а также разрешения арбитражных вопросов.



Трехсторонние переговоры по этой теме идут с лета прошлого года и пока не дали окончательного результата, хотя нынешний транзитный контракт должен прекратить действовать уже в конце года.

В 2019 году переговоры активизировались в сентябре. Однако ощутимых результатов они не принесли.

О новом раунде обсуждений в Берлине стало известно сегодня утром.