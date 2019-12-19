НАБУ и САП сообщили о подозрении в коррупции экс-первому замглавы Госмиграционной службы Дине Пимаховой.

Об этом деле "Страна" уже подробно писала в ноябре 2017 года. Пимахова "сдала" агента НАБУ, который предлагал ей взятку, а потом оказалось, что он работал под прикрытием в рамках уголовного дела по разоблачению коррупции в Госмиграционной службы. Тогда против агента НАБУ начали следственные действия сотрудники СБУ, но затем дело заглохло.

И вот, по прошествии двух лет, подозрение предъявлено самой Пимаховой все по тому же эпизоду, по которому ее и "разрабатывал" агент НАБУ.

Уточняется, что подозрение было вручено 19 декабря 2019, по согласованию прокуроров САП с детективами НАБУ.

Пимахову подозревают в получении взятки (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Подозрение бывшему первому заместителю председателя ГМС сообщено в уголовном производстве, когда осенью 2017 году была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, которые выполняли спецзадание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украиныы.

"Должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего его продления до трех лет. При этом должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме 1800 долларов США, которую в дальнейшем получила", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что чиновница предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно было подтверждаться заведомо ложными официальными документамиь для дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. За эту "услугу" чиновница просила 30 000 долларов США.

Дине Пимаховой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com

Напомним, что в марте 2018 года Кабинет министров уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали агента НАБУ при попытке дать взятку первому заместителю главы Госмиграционной службы Дине Пимаховой. Позже выяснилось, что задержанный агент работал под прикрытием с целью разоблачения преступной группировки в составе бывших и нынешних чиновников ГМС.