В ФСБ опровергли информацию о трех стрелявших на Лубянке в Москве, как это сообщалось ранее. В спецслужбе сообщили, что стрелок действовал в одиночку. Об этом сообщает РБК.

Ранее агентство Москва со ссылкой на пресс-центр ФСБ сообщило, что трое стрелявших проникли в приемную ФСБ и открыли там стрельбу. Двое из них были убиты, а третий выбежал на улицу, где отстреливался и убил сотрудника ФСБ, а затем и сам был убит.

Однако позже в ФСБ сообщили, что нападавший действовал в одиночку и не проникал в приемную. Его застрелили спустя почти два часа после первых выстрелов, пробежав по улице от здания ФСБ, он забаррикадировался в одном из зданий и отстреливался.

Итого погиб сам стрелок, один силовик, еще пять человек были доставлены в больницу с ранениями.

Напомним, что СМИ назвали первые версии произошедшего.