Львовские журналисты из издания Zaxid.net Андрей Дрозда и Марта Когут заявили об угрозах и давлении со стороны местных радикальных группировок. Об этом сообщается на сайте издания.

Уточняется, что оба журналиста связывают давление со своей профессиональной деятельностью.

"Теперь они (радикалы, - Ред.) заявляют, что отслеживают мое место жительства и места учебы моих детей", - рассказал Андрей Дрозда.

Такие же угрозы из-за своей профессиональной деятельности получила и соавтор резонансных расследований о деятельности местных радикальных группировок Марта Когут.

Журналисты призвали правоохранителей отреагировать на угрозы и обратились с официальными заявлениями в Национальную полицию Украины, СБУ и Генеральную прокуратуру относительно давления и угроз.

Фото: magnolia-tv.com

Ранее "Страна" писала о том, что во время протестов под Радой полиция избила журналиста.

Также мы сообщали, что во время протестов под Радой Билецкий обозвал журналиста дегенератом и стукнул его по голове.