Российские СМИ назвали первые версии стрельбы у здания ФСБ в Москве, во время которой погибли да человека и пятеро ранены. Официальной версии пока нет. Личность убитого стрелка также не названа.

Так, "Ведомости", со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишут, что это мог быть террористический акт, а у стрелявшего могут быть сообщники. Цель теракта - проведение провокации во время выступления президента Владимира Путина на праздновании дня контрразведчика в Кремле.

Ссылаясь на источник, об этом пишет и Reuters. "Преступники, вероятно, планировали нападение так, чтобы оно совпало с выступлением Путина, посвященном Дню работника органов безопасности", - сообщает агентство.

Также СМИ пишут, что спецслужбы проверяют связана ли со стрельбой у ФСБ еще одна перестрелка, которая произошла сегодня в Марьино. Огонь открыли днем. Неизвестный расстрелял мужчину, который попал в больницу.

Напомним, что вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве произошла стрельба. В начале сообщалось, что стрелков трое, потом, что стрелявший был один и он ликвидирован. Погиб сотрудник ФСБ, пятеро человек находятся в больнице.

Это произошло накануне профессионального праздника спецслужбы. Пока на Лубянке шла перестрелка, Путин в Кремлевском дворце поздравлял работников ФСБ.