Стол для подписания документов приготовили в министерстве экономики и энергетики ФРГ, где запланирована пресс-конференция по итогам газовых переговоров России и Украины, передает РИА Новости.

Уточняется, что на столе установлены три флага - России, Украины и Еврокомиссии, а также лежат две ручки. Подготовлены места для заявлений спикеров. Судя по ним, помимо традиционных участников трехсторонних газовых переговоров - министров энергетики России и Украины, а также вице-президента ЕК, ожидается выступление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера.

Двусторонние переговоры делегаций России и Украины в Берлине продолжаются уже более шести часов. До них Альтмайер по очереди провел встречи с каждой из делегаций.

В состав российской делегации входят глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, украинской - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Напомним, что действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.

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