Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10%. Законопроект поддержали 266 народных депутатов, передает "Интерфакс-Украина".

"Увеличение рентной платы с 5% до 25% произошло в 2016 году, однако это решение не только не вывело незаконную добычу из тени, но и привело к уменьшению доходов в госбюджет", - заявил заместитель главы комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Александр Ковальчук, представляя документ с трибуны парламента.

Он отметил, что члены комитета предложили вместо предложенной правительством ставки в 15% ставку на уровне 10%.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховная Рада приняла закон о легализации добычи янтаря.

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