Сегодня - последний день работы Рады в новом году. Вскоре после заседания "слуги народа" отправятся гулять корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов столицы CHI.

Ну а потом уйдут на отдых до середины января.

"Страна" решила узнать, где депутаты от "Слуги народа" намерены отпраздновать Новый год. Любопытно, что все как один говорят - отпразднуют в Украине, в кругу семьи и друзей.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа": "Раньше я был свободным человеком и без проблем на каникулы ехал в теплые страны или на лыжи. Но сейчас у меня двое маленьких детей и я несколько ограничен в маневрах. Так что Новый год, вероятно, дома, в кругу друзей и родных. Будет много детей, так что не соскучимся. Гулять пойдем по месту - на ВДНХ, или на Софийскую Площадь. Детей дома не удержишь, им надо гулять. А уже в феврале хотелось бы поехать на лыжи, на наши лыжи - в Буковель, Карпаты".

Александр Бакумов, депутат партии "Слуга народа": "Новый год я встречу встречу с семьей. Пока еще точно не решили, где и как, но послезавтра я буду дома, и мы вместе определимся. Когда закроется сессия точно поеду на лыжи. Это моя больная тема, мое хобби с детства, которое я не променяю ни на какое море. Но я не думаю, что отдых обойдется мне в такую сумму, что его потом придется декларировать".

Кирилл Нестеренко, депутат партии "Слуга народа": "Скорее всего, я буду в Днепре. Там есть много красивых мест. Например, "Старые кодаки". Оттуда открывается шикарный вид, озеро внутри скалы. Когда оно замерзает, образуется шикарный каток под открытым небом. Встречу Новый Год с семьей, а потом пойдем веселиться. В ресторанчик. Будем петь караоке, пить шампанское. Что касается подарков, то я заказал мир. Надеюсь, что сбудется. Напишу записочку, подпалю, брошу в бокал шампанского и съем. Планирую также провести тимбилдинг для своей команды помощников. У меня их 20, официально - 14. Есть помощники в Киеве, а также в Днепре. У каждого из них есть своя зона ответственности. На праздники я их всех пригласил в Днепр. Все будет культурно, не волнуйтесь: выйдем на природу, покатаемся на коньках, лыжах. Потом буду с помощниками колядовать. В костюмах Деда Мороза и эльфов. Только подарки мы собирать не будем, наоборот – станем сами их дарить".

Алесандр Качура, депутат партии "Слуга народа": "Мы не планируем никуда ехать, так как у меня недавно родился ребенок, и мы с семьей будем праздновать дома. Пусть ребенок немного подрастет, тогда может, и поедем куда-то. А так, возможно, еще родители приедут. Не знаю, буду ли я колядовать, но засевать точно – традиции есть традиции".

Дмитрий Черный, депутат партии "Слуга народа": "Я буду отмечать с семьей у себя в "Желтых водах". Соскучился по семье, поэтому буду с ними праздновать. Там у меня есть друзья, но с ними я встречусь уже в Новом Году. У нас нет каникул как таковых. Есть работа в округе: встречусь с главами района. Новый Год – это просто новая страничка, а так работы много. Может на выходных съезжу в Кривой Рог или в Днепр, схожу в кино. Никуда не лечу. Я даже никогда не был в Турции и Египте".

Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Рады: "Новый год проведу как обычно в семейном кругу. Рождество, Пасха и Новый год это те праздники, когда я максимально стараюсь быть со своей семьей. Есть публичная сфера, а есть личная. Хотя на личное совсем не осталось времени с момента работы Рады. Мы празднуем спокойно. И я не любитель различных увеселительных учреждений. Мы встречаемся на Рождество у родителей дома, а на Новый год - дома с семьей".