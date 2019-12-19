На пленарном заседании Киевского городского совета 19 декабря депутаты поддержали переименование четырех столичных улиц.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Так, улица в Шевченковском районе в честь советского писателя, участника Великой Отечественной войны Ивана Шевцова переименована в честь члена УПА Василия Макухи. Улица Маршала Гречко в Подольском районе - в улицу Ивана Выговского.

Андрей Гречко в годы Великой Отечественной войны командовал дивизией, корпусом, оперативной группой войск. А заканчивал ее командующим 1-й гвардейской армией. Преемник Богдана Хмельницкого Выговский известен тем, что попытался резко изменить внешнеполитический курс Гетманщины в сторону Речи Посполитой.

Третья жертва декоммунизации - улица Горького в Деснянском районе. Теперь она носит имя не знаменитого русского писателя, а украинского поэта, писателя и диссидента Феодосия (Тодося) Осьмачки. Свои дни окончил в психиатрической лечебнице в Саффолке (США).

Также депутаты переименовали улицу Подвойского в Шевченковском районе в улицу Юрия Глушко. Николай Подвойский - известный большевик. Глушко - это украинский общественный и политический деятель Дальнего Востока, организовавший там украинское движения (в регионе Зеленый Клин).

Кроме того, горсовет присвоил парку на улице Винницкой в Соломенском районе название "Парк защитников Украины".

В ноябре "Страна" рассказывала, что Киевсовет переименовал проспект имени космонавта Комарова в честь покойного главы УГКЦ Гузара.

Ранее, в мае, мы писали, что в столице улицу Российскую решили переименовать в честь погибшего под Иловайском добровольца.