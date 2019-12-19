Верховный суд в четверг признал противоправным указ президента Украины Владимира Зеленского, отменяющий назначение Владимира Горковенко на пост члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом говорится на странице Верховного суда Украины в соцсети.

"Верховный суд иск Горковенко Владимира Валентиновича удовлетворил частично. Признал противоправным и отменил указ президента Украины от 24 мая 2019 №323/2019 года об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение Верховного суда, если оно не отменено, вступает в законную силу после вступления в законную силу решения Большой палаты Верховного суда по результатам апелляционного пересмотра.

Фото: facebook.com

Напомним, 27 мая бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко обжаловал в Кассационном административном суде Верховного суда указ президента Владимира Зеленского об увольнении его с должности.

4 мая 2019 года тогда еще действующий президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил члена Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко и назначил на его место Владимира Горковенко.

Однако после вступления в должность президент Владимир Зеленский указом от 24 мая отменил указ Порошенко от 4 мая об увольнении Артеменко, восстановив его в должности члена Нацсовета. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Владимира Горковенко.

Горковенко заявил, что считает незаконным свое увольнение указом нового главы государства Зеленского и обжаловал его в суде.