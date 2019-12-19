В Киеве на Софийской площади состоялось торжественное зажжение огней на главной елке Украины. Видеозапись действа появилась в Facebook.

В этом году главная ель страны сборная. Конструкция достигает в высоту 30 метров и состоит из веток сосен и пихты.

Видео: Facebook/ livetsn

Ель украшают 750 игрушек и гирлянд, чья общая протяженность равна трем километрам. Гирлянды на ели выдержаны в красном и золотом цветах, а расходящиеся от нее лучи сверкают белизной.

Как сообщала "Страна", монтаж главной елки начался у Софии Киевской 30 ноября. Деревья для конструкции вырастили в компании "Радомышльское лесоохотничье хозяйство".

Мы также приводили программу праздничный мероприятий на Софийской площади. В ней предусмотрены концерты популярных исполнителей.