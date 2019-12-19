Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО, передает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов. Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил исчезнет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе.

Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом №2247.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский подписал Закон о введении в украинской армии новых воинских званий сержантского и старшинского состава.

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