В сети появилась видеозапись ликвидации преступника, устроившего сегодня стрельбу в Москве на Лубянке возле головного офиса Федеральной службы безопасности и убившего нескольких сотрудников охраны.

Ролик опубликован в Telegram-канале "Mash".

Видео: Telegram/ Mash

На кадрах записи видно, как нападавший отстреливается от силовиков из-за колонны, но в какой-то момент падает ничком на колени и замирает.

Первые данные о стрельбе в центре столицы РФ поступили около 18:20 по Москве. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в приемной ФСБ, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Во время стрельбы были убиты три сотрудника ФСО.

После атаки во всех зданиях и объектах ФСБ объявили план "Крепость", а в городе - план "Сирена". В 19:15 преступник был убит.