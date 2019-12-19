Законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" принят Верховной Радой во втором чтении и в целом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что документ поддержали 319 народных депутатов. Согласно законопроекту, денежный взнос в поддержку политических партий осуществляется физическим лицом лично или юридическим лицом путем перечисления суммы взноса на соответствующий банковский счет.

Отмечается, что если денежный взнос осуществлен физическим лицом, то выбранный способ осуществления банковской операции должен обеспечивать возможность идентификации этого лица.

Также в тексте законопроекта говорится, что после создания и запуска Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронной системы отчетности уполномоченные представители партий получат возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в агентство через электронную систему.

Законопроект также предлагает исключить из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает осуществлять взносы на поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от его размера.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада приняла закон, по которому за кнопкодавство депутатов станут штрафовать.

Также мы сообщали, что Рада провалила законопроект об азартных играх.